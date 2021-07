Diletta Leotta: «Totti il più simpatico, Conte ha pianto. Mou e Sarri...»

Diletta Leotta si racconta: ecco le dichiarazioni della nota conduttrice di DAZN sui personaggi della Serie A

TOTTI – «Totti vince sempre il premio simpatia: non è quello che dice,ma come. Alla fine come fai a non ridere?»

IBRA – «Ibra è simpatico, ma gioca molto sul suo personaggio: la cosa più interessante è che è indecifrabile».

MOURINHO – «Con Mourinho può succedere di tutto:ci darà il pepe che mancava.Con Sarri alla Lazio, sai che derby».

CONTE – «Nell’intervista Conte ha addirittura pianto, parlando del padre. Da lui non te lo aspetti…».

INTERVISTE – «Anche con Cristiano Ronaldo ho avvertito la stessa aura. Ma quando rompi il ghiaccio, poi, sono tutti uguali. Tutti si sciolgono, diventano uomini».