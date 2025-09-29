Dimarco sull'Inter: «Ho ripreso fiducia e sono pronto per nuove sfide. Sullo Slavia Praga...» - Calcio News 24

Dimarco carica l’Inter: «Sto ritrovando fiducia, siamo pronti per lo Slavia»

Alla vigilia della sfida di Champions League tra Inter e Slavia Praga, valida per la seconda giornata della fase a gironi, Federico Dimarco è intervenuto in conferenza stampa al fianco del tecnico Cristian Chivu. L’esterno nerazzurro ha affrontato numerosi temi, dalla condizione personale al percorso europeo della squadra, trasmettendo grande determinazione e voglia di crescita.

Dimarco, punto di riferimento sulla fascia sinistra dell’Inter, ha esordito parlando della fiducia ritrovata: «La squadra arriva bene a questa partita, veniamo da tre vittorie consecutive. Io sto lavorando per tornare al mio livello, con l’aiuto del mister e dei compagni. Negli ultimi mesi avevo perso un po’ di fiducia, ma adesso la sto recuperando, anche fisicamente».

Il discorso si è poi spostato sull’approccio della squadra alla Champions League: «Si parla spesso del passato, ma noi dobbiamo guardare avanti. Abbiamo iniziato bene contro l’Ajax e dobbiamo continuare così. L’Inter ha l’obiettivo di andare il più avanti possibile». Dimarco ha sottolineato che la mentalità deve essere sempre la stessa, sia in campionato che in Europa: «La Champions è diversa, ci sono squadre di altissimo livello. L’errore da evitare è pensare troppo in là: partita dopo partita possiamo ottenere grandi risultati».

In merito al cambio in panchina, con Chivu al posto di Inzaghi, Dimarco ha evidenziato come la continuità tecnica abbia giocato un ruolo positivo nella sua crescita: «Sto giocando più minuti e questo mi sta aiutando a migliorare. Prima era difficile crescere di condizione uscendo sempre al 60′. Ora sto trovando maggiore ritmo».

Sulla tattica, Dimarco ha spiegato alcune delle richieste del nuovo tecnico: «Cerchiamo più verticalità, ma senza rinunciare alle basi che abbiamo costruito in questi anni. I nuovi arrivati si sono integrati benissimo, sono giovani, forti e molto disponibili».

Infine, un’analisi sull’avversario di giornata: «Lo Slavia è una squadra intensa, aggressiva, che marca a uomo. Dovremo essere bravi a uscire dalla loro pressione per colpire. Non dobbiamo sottovalutarli, ogni partita di Champions nasconde insidie».

Con un Dimarco in crescita e un’Inter compatta, l’obiettivo è chiaro: continuare a vincere e mantenere alta l’ambizione europea.