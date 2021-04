Leonardo Semplici sta tentando di salvare il Cagliari con un forcing davvero impressionante: le parole del suo avvocato

Giulio Dini, avvocato di Leonardo Semplici, ha parlato a Radio Kiss Kiss del tecnico del Cagliari.

CAGLIARI – «Il Cagliari ha ritrovato il sorriso e la consapevolezza dei propri mezzi. La corsa sembrava improba ma oggi la squadra di Leonardo Semplici è in piena lotta per la permanenza in Serie A. Per il futuro si faranno le dovute valutazioni con il presidente Giulini. Leonardo è pienamente convinto delle potenzialità della sua squadra, è innamorato della città e della Sardegna».

CONTINUA A LEGGERE SU CAGLIARINEWS24