Dionisi: «Affrontiamo una squadra importante, occasione per dimostrare che ci siamo»

Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro la Lazio. Le sue dichiarazioni.

PRE PARTITA – «Oggi affrontiamo squadra importante e potrebbe essere l’occasione giusta per dimostrare che ci siamo. Lavoro per la Nazionale? Sinceramente non credo di farlo, il lavoro per il Sassuolo ed avere ragazzi giovani e italiani è importante per me e per il Sassuolo stesso».