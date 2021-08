Alessio Dionisi ha parlato dell’amichevole pareggiata per 1-1 contro la Lazio: ecco le dichiarazioni del tecnico

Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club.

«Sono contento del’atteggiamento, del fatto che fino alla fine siamo rimasti in partita e non era facile perché giocavamo contro una squadra accreditata per i posti alti della classifica. Sappiamo che era un’amichevole ma volevamo farla bene nonostante ci fossero delle assenze ma chi ha giocato ha fatto benissimo. Qualcosa ha creato la Lazio, abbiamo creato anche noi. Potevamo finalizzare di più perché ci è mancato l’ultimo passaggio o la conclusione ma i ragazzi sono bravi. Dobbiamo continuare così mettendo sempre in campo quella voglia di non mollare mai: questo deve essere il leitmotiv della stagione. La strada la stiamo tracciando, fermo restando che conta il campionato e dalla prossima saranno partite con un altro peso e un’altra difficoltà».