Dionisi-Empoli, fumata bianca sempre più vicina. Ci siamo per l'approdo in azzurro - Calcio News 24

Dionisi-Empoli: è tutto pronto per il ritorno, risolto il contratto con il Palermo

Secondo Di Marzio, il binomio Dionisi-Empoli è pronto a ricomporsi. Dopo settimane di riflessioni, contatti e trattative, la situazione si è finalmente sbloccata: Alessio Dionisi sta risolvendo il contratto che lo lega al Palermo, aprendo di fatto la strada al suo ritorno sulla panchina dell’Empoli. Il via libera ufficiale è atteso a breve, ma ormai ci sono pochi dubbi: sarà lui a guidare gli azzurri nella prossima fase della stagione.

Il legame tra Dionisi e l’Empoli è profondo e significativo. Fu proprio con il club toscano che l’allenatore si mise in luce nella stagione 2020/21, conquistando la promozione in Serie A con un calcio moderno, propositivo e altamente competitivo. Una stagione indimenticabile, che aveva lasciato ottimi ricordi sia alla società che ai tifosi. Ora, a distanza di qualche anno, le strade sono pronte a incrociarsi di nuovo.

L’Empoli ha deciso di puntare su Dionisi per cercare una svolta dopo un avvio di campionato complicato. La dirigenza ha identificato nel tecnico toscano il profilo ideale per rimettere in carreggiata la squadra, sia sotto il profilo del gioco che dei risultati. La scelta è caduta su un allenatore che conosce bene l’ambiente, la piazza e le dinamiche interne del club.

Il nodo da sciogliere era rappresentato dal contratto che legava Dionisi al Palermo, ma la questione è ormai in fase di risoluzione. Secondo fonti vicine alla trattativa, l’accordo tra le parti è stato trovato e manca solo l’annuncio ufficiale per sancire il nuovo corso targato Dionisi-Empoli.

Con il ritorno di Dionisi, l’Empoli si affida a un tecnico che ha dimostrato di saper valorizzare i giovani e dare un’identità precisa alle proprie squadre. L’obiettivo è chiaro: risalire la classifica e allontanarsi dalle zone pericolose della Serie A, sfruttando la conoscenza reciproca tra il tecnico e il club.

Il nuovo capitolo del progetto Dionisi-Empoli sta per cominciare. La società azzurra punta sulla continuità e sulla qualità di un allenatore che ha già scritto una pagina importante della sua storia recente. I tifosi, intanto, attendono con entusiasmo il ritorno di un volto familiare, sperando che Dionisi possa essere ancora una volta l’uomo giusto al momento giusto.

