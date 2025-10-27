Dionisi, l'Empoli si può risollevare? Sentite cosa ha detto il tecnico tra carattere e queste consapevolezze - Calcio News 24

Dionisi: «Mi aspetto un Empoli che giochi per vincere. Il prossimo step è caratteriale»

Alessio Dionisi, tecnico dell’Empoli, ha espresso le sue aspettative per la squadra in vista del prossimo turno infrasettimanale contro la Sampdoria. In conferenza stampa, ha sottolineato l’importanza di una mentalità vincente e di una crescita caratteriale per affrontare le sfide future.

«Ogni gara di Serie B non è mai scritta, dobbiamo ripartire dal primo tempo di Modena sapendo che un tempo solo non basta», ha dichiarato Dionisi. «Dobbiamo fare di più rispetto alla partita precedente». Il tecnico ha evidenziato la necessità di passare dalla prestazione al risultato, sottolineando che il prossimo step per l’Empoli è caratteriale. «Le qualità tecniche le abbiamo, ma dobbiamo lavorare sulla mentalità», ha aggiunto.

Dionisi ha anche menzionato possibili cambiamenti nella formazione, indicando che alcuni giocatori che hanno meritato spazio potrebbero trovare opportunità di gioco. «Rispetto a venerdì qualche cambio di formazione ci sarà, ed è giusto che sia così», ha affermato. «Sicuramente qualcuno che merita troverà spazio: è un’opportunità per giocare e dimostrare».

Il tecnico ha poi parlato della fase difensiva, sottolineando la necessità di migliorare. «Ovviamente è impossibile non concedere nulla, ma dobbiamo lavorare per cercare di concedere il meno possibile», ha detto. «Se si guardano i numeri, i gol subiti sono troppi, dobbiamo migliorare su questo aspetto».

In conclusione, Dionisi ha ribadito l’importanza di una mentalità vincente e di una crescita caratteriale per affrontare le sfide future. «Mi aspetto un Empoli che giochi per vincere, dobbiamo convincerci di questo», ha dichiarato. «Sapendo che non sempre puoi riuscirci, ma che abbiamo i mezzi per farlo».

Il tecnico evidenzia come l’Empoli abbia tutte le qualità per competere ai massimi livelli della Serie B, ma sottolinea che il vero salto di qualità arriverà solo se la squadra riuscirà a crescere sul piano caratteriale. Le prossime partite saranno fondamentali per capire se l’Empoli saprà trasformare il potenziale in risultati concreti, consolidando il percorso positivo iniziato in questa stagione.