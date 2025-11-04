 Diretta gol Champions League: segui live tutti i match della 4a giornata
Champions League

Diretta gol Champions League LIVE: Napoli Eintracht 0-0 e Slavia Praga Arsenal 0-1. Finisce il primo tempo a Napoli

Diretta gol Champions League: sintesi, cronaca e tabellino live tutti i match della quarta giornata! In campo alle 18.45 e alle 21

Segui live la diretta gol di Champions League con Calcionews24. In campo la quarta giornta di League Phase della massima competizione europea. Ad aprire il turno del martedì, ore 18.45, gli anticipi con Napoli Eintrancht Francoforte e Slavia Praga Arsenal.

A seguire, anche gli aggiornamenti riguardanti i match delle 21, con particolare occhio di riguardo per la Juventus. Sempre qui potrete seguire live anche le dirette di Psg Bayern Monaco, Liverpool Real Madrid, Atletico Madrid Union SG, Bodo/Glimt Monaco, Olympiacos Psv e Tottenham Copenaghen.

LE ALTRE PARTITE:

LIVE: SLAVIA PRAGA ARSENAL 0-1 (Arsenal: 32′ Saka (r))

NAPOLI EINTRACHT FRANCOFORTE 0-0

Finisce il primo tempo

33′ – Di Lorenzo da fuori area, respinta del portiere tedesco.

13′ – Sinistro di Elmas respinto da Zetterer

6′ – Occasione Napoli con Hojlund e Anguissa che mancano il tap-in da pochi passi su cross di Gutierrez

1′ Si parte!

FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Elmas. A disposizione: Contini, Ferrante, Juan Jesus, Neres, Olivera, Vergara, Beukema, Ambrosino, Lang
Allenatore: Antonio Conte

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Zetterer; Collins, Koch, Theate; Kristensen, Chaibi, Larsson, Brown; Gotze, Bahoya; Burkardt. A disposizione: Grahl, Kaua Santos, Amenda, Knauff, Skhiri, Wahi, Dahoud, Doan, Chandler, Buta, Batshuayi
Allenatore: Dino Toppmoller

