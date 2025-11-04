Diretta gol Champions League: segui live tutti i match della 4a giornata

Champions League
Diretta gol Champions League LIVE: Napoli Eintracht 0-0 e Slavia Praga Arsenal 0-1. Finisce il primo tempo a Napoli
Diretta gol Champions League: sintesi, cronaca e tabellino live tutti i match della quarta giornata! In campo alle 18.45 e alle 21
Segui live la diretta gol di Champions League con Calcionews24. In campo la quarta giornta di League Phase della massima competizione europea. Ad aprire il turno del martedì, ore 18.45, gli anticipi con Napoli Eintrancht Francoforte e Slavia Praga Arsenal.
A seguire, anche gli aggiornamenti riguardanti i match delle 21, con particolare occhio di riguardo per la Juventus. Sempre qui potrete seguire live anche le dirette di Psg Bayern Monaco, Liverpool Real Madrid, Atletico Madrid Union SG, Bodo/Glimt Monaco, Olympiacos Psv e Tottenham Copenaghen.
LE ALTRE PARTITE:
LIVE: SLAVIA PRAGA ARSENAL 0-1 (Arsenal: 32′ Saka (r))
NAPOLI EINTRACHT FRANCOFORTE 0-0
Finisce il primo tempo
33′ – Di Lorenzo da fuori area, respinta del portiere tedesco.
13′ – Sinistro di Elmas respinto da Zetterer
6′ – Occasione Napoli con Hojlund e Anguissa che mancano il tap-in da pochi passi su cross di Gutierrez
1′ Si parte!
FORMAZIONI UFFICIALI
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Elmas. A disposizione: Contini, Ferrante, Juan Jesus, Neres, Olivera, Vergara, Beukema, Ambrosino, Lang
Allenatore: Antonio Conte
EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Zetterer; Collins, Koch, Theate; Kristensen, Chaibi, Larsson, Brown; Gotze, Bahoya; Burkardt. A disposizione: Grahl, Kaua Santos, Amenda, Knauff, Skhiri, Wahi, Dahoud, Doan, Chandler, Buta, Batshuayi
Allenatore: Dino Toppmoller
Conferenza stampa Urazbakhtin pre Inter Kairat: «Tifavo Milan. San Siro è leggendario, dobbiamo essere disciplinati e pronti a reagire. Consapevoli del loro livello, ma…»
Manna nel pre partita di Napoli Eintracht: «Il mercato è stato focalizzato sul rafforzamento della panchina, ora serve tempo. Ecco cosa ho sempre detto»
Ultimissime
video
Conferenza stampa Di Gregorio pre Juve Sporting Lisbona: «Scudetto? Credo che il mister sia ambizioso come tutti. Qui non ti puoi accontentare di niente. Su Koopmeiners…»
Conferenza stampa Di Gregorio pre Juve Sporting Lisbona: le sue dichiarazioni alla vigilia del match di Champions League (Andrea Bargione...