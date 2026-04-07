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Champions League

Diretta gol Champions League LIVE: via ai quarti di finale, in campo Real Madrid-Bayern Monaco e Sporting-Arsenal

Published

11 minuti ago

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Diretta gol Champions League LIVE: sintesi, cronaca e tabellino di tutti i match dei quarti di finale della competizione

Segui LIVE la diretta gol di Champions League con Calcionews24. In campo i match validi per i quarti di finale della competizione.

Quarti Champions League

Andata

Martedì 7 aprile

  • Real Madrid Bayern Monaco 0-0 LIVE
  • Sporting Arsenal 0-0 LIVE

Mercoledì 8 aprile

  • Barcellona Atletico Madrid
  • Psg Liverpool

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