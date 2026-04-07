Champions League
Diretta gol Champions League LIVE: via ai quarti di finale, in campo Real Madrid-Bayern Monaco e Sporting-Arsenal
Diretta gol Champions League LIVE: sintesi, cronaca e tabellino di tutti i match dei quarti di finale della competizione
Segui LIVE la diretta gol di Champions League con Calcionews24. In campo i match validi per i quarti di finale della competizione.
Quarti Champions League
Andata
Martedì 7 aprile
- Real Madrid Bayern Monaco 0-0 LIVE
- Sporting Arsenal 0-0 LIVE
Mercoledì 8 aprile
- Barcellona Atletico Madrid
- Psg Liverpool
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