 Diretta gol Coppa Italia: segui la cronaca live degli ottavi
Coppa Italia

Diretta gol Coppa Italia: segui sintesi, tabellino e cronaca live degli ottavi di finale. Alle 15 Atalanta Genoa, a seguire Napoli Cagliari e Inter Venezia

Alle 15 Atalanta Genoa, a seguire Napoli Cagliari alle 18 e Inter Venezia alle 21

Scende in campo nel day-2 degli ottavi di finale di Coppa Italia, con tre incontri distribuiti lungo l’intera giornata odierna.

Dopo il passaggio del turno della Juve, vittoriosa 2-0 contro l’Udinese nella giornata di ieri, alle 15:00 toccherà ad Atalanta–Genoa fornire le prime risposte del pomeriggio. A seguire, alle 18:00, il Maradona sarà teatro di Napoli–Cagliari, mentre a chiudere il programma ci penserà Inter–Venezia, in programma alle 21:00. Segui LIVE la diretta gol Coppa Italia su Calcionews24.com

ATALANTA GENOA

FORMAZIONI UFFICIALI

ATALANTA (3-4-2-1)
Sportiello; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere, Sulemana; Scamacca.
A disp.: Carnesecchi, Rossi, Kossounou, Musah, Samardzic, Lookman, Ederson, Scalvini, Brescianini, Bernasconi, Ahanor, Maldini, Krstovic.
All.: Palladino.

GENOA (3-5-2)
Siegrist; Norton-Cuffy, Otoa, Vasquez; Fini, Stanciu, Frendrup, Masini, Ellertsson; Carboni, Ekhator.
A disp.: Leali, Sommariva, Thorsby, Martin, Ostigard, Vitinha, Messias, Onana, Ekuban, Marcandalli, Colombo, Cuenca, Venturino.
All.: De Rossi.

