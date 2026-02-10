Connect with us
Diretta gol Coppa Italia LIVE: Napoli Como, sintesi, cronaca e tabellino

Diretta Gol Coppa Italia sfide valide per i quarti di finale: sintesi, tabellino, risultati, moviola e cronaca LIVE

La cronaca, sintesi e diretta LIVE delle partite valevoli per i quarti di finale di Coppa Italia 2025/2026.

SEGUI QUI LA DIRETTA DI NAPOLI COMO

FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Lobotka, Elmas, Olivera; Giovane, Vergara; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte.

A disposizione: Meret, Contini, Gutierrez, Buongiorno, Lukaku, Politano, Alisson Santos, Spinazzola, Prisco, De Chiara

COMO (4-3-3): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Sergi Roberto, Caqueret, Perrone; Addai, Nico Paz, Baturina. Allenatore: Cesc Fabregas.

A disposizione: Tornqvist, Vigorito, Kempf, Morata, Douvikas, Lahdo, Jesus Rodriguez, Moreno, Kuhn, Vojvoda, Da Cunha, Pisati, Van Der Brempt

