Diritti tv Serie A: è guerra tra Sky e Mediapro. Domani l’incontro in Lega. L’Antitrust vigila sull’accordo Mediaset-Sky

E’ guerra tra Sky e Mediapro per i diritti tv del nostro campionato di calcio. Dopo le battaglie legali tra la tv di Murdoch e gli spagnoli, potrebbe esserci un nuovo contenzioso tra Mediapro e Lega. Domani infatti andrà in scena una delle riunioni di Lega più infuocate degli ultimi anni: si andrà ai voti per i diritti tv Serie A, con la Lega che chiede a Mediapro di fornire una fideiussione da 1,2 miliardi di euro (il piano di Roures è quello di anticipare 186 milioni in attesa di mostrare la certificazione del patrimonio netto, la società a giugno passerà ai cinesi di Orient Hontai).

Gli spagnoli sono convinti di avere 10 club dalla loro parte (fra cui Milan, Lazio e Torino) ma servono 12 voti per ottenere la maggioranza. Ne avrebbero 13 con Crotone, Hellas Verona e Benevento ma le 3 squadre sono appena retrocessa e bisognerà valutare il da farsi. Juve e Roma guidano il fronte degli scettici e vogliono rimettere in gioco Sky. Mediapro promette 1,05 miliardi a stagione, una nuova trattativa con Sky e Perform assicurerebbe non più di 900 milioni. E Mediaset? La società di Berlusconi al momento si tira fuori e non sono esclusi scenari a sorpresa dopo l’accordo con Sky dello scorso marzo.

Premium detiene l’opzione di vendere a novembre Premium a Murdoch e l’Antitrust sta indagando sulla questione. Mediaset non sembra intenzionata a presentare delle offerte e in molti intravedono all’orizzonte una manovra di Sky che potrebbe avere il monopolio sulle pay-tv. L’Antitrust indaga e vuole vederci chiaro. Le prossime ore saranno decisive per capire quello che tutti si chiedono ormai da qualche settimana: dove vedremo le partite di Serie A nella prossima stagione? Al momento il mistero non è ancora stato svelato.