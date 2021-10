Roberto Donadoni, ex ct della Nazionale Italiana, da calciatore ha vestito le maglie sia dell’Atalanta sia del Milan. Le sue parole sul match

Roberto Donadoni è il grande doppio ex della sfida tra Atalanta e Milan, maglie che ha vestito da calciatore. L’ex commissario tecnico della Nazionale Italiana è stato intervistato da Tuttosport.

ATALANTA MILAN – «Per me sarà sempre una partita speciale. Quando giocavo per il Milan e dovevo affrontare la Dea era sempre una grande emozione: l’Atalanta mi ha dato la possibilità di emergere e diventare professionista, prima in Serie B e poi in A. Le sarò sempre grato per questo. Dall’altra parte, quando a inizio carriera vestivo la maglia dei bergamaschi, mi emozionavo a giocare contro il Milan, che è sempre stata la mia squadra del cuore. Se c’è una cosa che mi spiace oggi è vedere così pochi bergamaschi tra i titolari dell’Atalanta».

PRONOSTICO – «Secondo me le due squadre si equivalgono come valori. Il Milan sicuramente vorrà riscattare il turno infausto di Champions League contro l’Atletico Madrid, mentre l’Atalanta vorrà dare continuità a quanto di buono sta facendo vedere. Sono due squadre in forma anche dai punti di vista fisico e atletico. Direi che ci sono tutte le premesse affinché si possa assistere a una partita ad alto tasso di intensità».

LASCIARE L’ATALANTA – «Se fossi un giovane calciatore oggi non credo lascerei l’Atalanta. Oggi i nerazzurri vanno considerati a ragion veduta tra le squadre più forti del nostro campionato. È chiaro che ci sono società con una storia più importante, però ora come ora per andare via da Bergamo un calciatore dovrebbe avere la certezza di arrivare in una piazza che gli consenta di esprimere ancora di più il proprio valore. E lo trovo molto difficile».

