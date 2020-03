Donazioni Roma, obiettivo vicino: il messaggio di Diawara – VIDEO

Donazioni Roma, vicino l’obiettivo dei 500.000 euro. Diawara lancia il messaggio: «Ci siamo quasi, non fermiamoci adesso»

Manca davvero un passo all’obiettivo dei 500.000 euro per quanto riguarda le donazioni portate avanti dalla Roma. Il ricavato della campagna andrà interamente all’ospedale Spallanzani, uno dei presidi maggiormente coinvolti nella lotta al Coronavirus.

Amadou Diawara, centrocampista giallorosso, ha parlato in prima persona per incitare le persone a compiere l’ultimo sforzo: «Abbiamo già donato in tanti, manca poco per il nostro obiettivo: non fermiamoci adesso».

