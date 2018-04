Donnarumma-Brozovic ultimo Milan-Inter per due

Il duo Donnarumma-Brozovic giunto all’ultimo derby? Oggi Milan-Inter: i due potrebbero salutare al termine della stagione

Cresce l’attesa per Milan–Inter. Il recupero del derby rinviato lo scorso 4 marzo per la scomparsa di Davide Astori, difensore della Fiorentina, si disputerà quest’oggi alle 18.30. Dopo le polemiche per i rimborsi dei biglietti e per i voucher, si pensa al calcio giocato ma anche al calciomercato. Secondo Tuttosport, quello di oggi, sarà l’ultimo derby per il duo Donnarumma–Brozovic. Il portiere rossonero è corteggiato dai grandi club d’Europa e potrebbe consentire al Milan di fare cassa per finanziare il prossimo mercato estivo mentre il centrocampista croato potrebbe permettere ai nerazzurri di iscrivere una buona plusvalenza a bilancio prima del 30 giugno.

Il Milan ha già ingaggiato Pepe Reina e ora cerca un’alternativa valida al portiere spagnolo. Gigio Donnarumma sarà ceduto al miglior offerente. Mino Raiola è già a lavoro e secondo molti il futuro del classe ’99 rossonero potrebbe essere al PSG. La partenza di Gigio comporterà anche la cessione del fratello Antonio. Marcelo Brozovic invece sta giocando bene da quando è stato schierato da regista di centrocampo e la sua cessione, dopo le recenti ottime prestazioni, è meno certa. L’Inter però sa che in questo modo EpicBrozo ha più mercato (senza dimenticare il Mondiale) e potrebbe essere più facile raggiungere una importante plusvalenza per il bilancio e per il Fair Play Finanziario.