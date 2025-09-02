Donnarumma al City, ora è ufficiale: ingaggio faraonico per il portiere della Nazionale che era stato epurato dal Paris Saint-Germain

È ufficiale: Gianluigi Donnarumma lascia il Paris Saint-Germain e si trasferisce al Manchester City, dove prenderà il posto di Ederson. Il portiere classe 1999 della Nazionale italiana, dopo quattro stagioni in Francia, si prepara a vivere una nuova avventura in Premier League. La notizia segna anche la chiusura di un capitolo importante per Donnarumma, che in queste stagioni ha vinto numerosi trofei tra cui due Ligue 1 e una finale di Champions League, pur restando fuori rosa nelle ultime settimane a favore di Lucas Chevalier.

L’operazione prevede un costo totale di 25 milioni di euro versati al PSG per il cartellino del portiere, con un ingaggio da 15 milioni di euro lordi a stagione, cifra che lo colloca tra i portieri più pagati del pianeta calcio. Il contratto con il City sarà quinquennale e lo legherà al club inglese fino all’estate del 2030. L’obiettivo del portiere è contribuire a riportare il Manchester City ai massimi livelli dopo una stagione complicata e un avvio di campionato non privo di dubbi e difficoltà.

Per Donnarumma si tratta di una nuova sfida in Premier League, dove dovrà sostituire un portiere di livello mondiale come Ederson. Il City punta sull’esperienza e sulla leadership del numero uno italiano per consolidare la propria difesa e affrontare al meglio il campionato e le competizioni europee. La stagione 2025/26 sarà quindi il primo banco di prova per Donnarumma, pronto a confermarsi tra i migliori portieri al mondo.

COMUNICATO – «Il Manchester City è lieto di confermare l’ingaggio di Gianluigi Donnarumma dal Paris Saint-Germain, in attesa del nulla osta internazionale. Il portiere italiano, 26 anni, ha firmato un contratto quinquennale che lo legherà all’Etihad Stadium fino all’estate del 2030».