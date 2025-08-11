Donnarumma Inter, colpo di scena al Psg: portiere escluso dalla Supercoppa contro il Tottenham

Donnarumma Inter, si muove qualcosa a Parigi per il portiere della Nazionale: ecco cosa filtra in ottica calciomercato

Un’indiscrezione che potrebbe aprire nuovi scenari di mercato per l’Inter: Gianluigi Donnarumma, attuale portiere del Paris Saint-Germain, è stato clamorosamente escluso dalla lista dei convocati per la sfida di Supercoppa Europea contro il Tottenham, in programma mercoledì 13 agosto al Bluenergy Stadium di Udine. Questo evento potrebbe agevolare i piani nerazzurri, che da tempo hanno messo gli occhi sul portiere italiano per rinforzare il proprio reparto.

Secondo quanto riportato da L’Equipe, «questa volta, è chiaro che il PSG gli sta mostrando la via d’uscita». Donnarumma, in scadenza di contratto, non farà parte dei protagonisti in campo, con la maglia parigina che sarà difesa da Lucas Chevalier, portiere ingaggiato di recente dal Lilla. Un segnale forte da parte della società francese, che potrebbe spingere verso una cessione del classe 1999.

L’Inter da tempo monitora la situazione di Donnarumma con grande attenzione, consapevole che l’opportunità di ingaggiare un portiere del suo calibro potrebbe concretizzarsi. Il club nerazzurro, infatti, ha bisogno di un numero uno affidabile e di esperienza internazionale per competere su tutti i fronti nella nuova stagione. La possibile uscita di Donnarumma dal PSG potrebbe aprire la strada a un’operazione che farebbe felici sia il giocatore sia la società milanese.

Intanto, l’allenatore del PSG, Luis Enrique, ha commentato prima della partita: ««L’obiettivo per la prossima stagione è migliorare. In termini di titoli sarà più difficile, ma vogliamo giocarcela su tutti i fronti e vincere ancora. Fare la storia in grande stile è la nostra motivazione».»

Donnarumma, che figura anche tra i candidati al Pallone d’Oro, potrebbe quindi diventare il protagonista di un clamoroso trasferimento estivo, con l’Inter pronta a cogliere l’occasione. Il mercato nerazzurro guarda con attenzione, consapevole che l’arrivo del portiere azzurro sarebbe un rinforzo di assoluto valore per la porta della squadra di Cristian Chivu e per la prossima stagione di Serie A.