Donnarumma Juventus: lo scambio con la Roma può sbloccare la trattativa

La trattativa che porterebbe Donnarumma alla Juventus può sbloccarsi grazie alla Roma. Uno scambio farebbe comode entrambe le parti. Il punto

Il futuro di Donnarumma potrebbe passare da un multi-scambio che coinvolgerebbe Juventus, Roma e PSG. Secondo quanto riferito dal Romanista, la Roma avrebbe proposto uno scambio tra Florenzi, rientrante dal prestito al PSG, e Szczesny, la cui presenza blocca l’arrivo di Donnarumma.

L’operazione sarebbe utile per tutti, da punto di vista tecnico e da quello per le plusvalenze. I bianconeri, cedendo Szczesny libererebbero il posto per l’arrivo di Donnarumma.