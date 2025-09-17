Donnarumma sicuro: «Affronteremo il Napoli alla pari. Futuro in Italia? Dico che...» - Calcio News 24

Donnarumma elogia il Napoli e non chiude le porte al futuro: “Tutto può succedere”

Durante la conferenza stampa della vigilia della sfida tra Manchester City e Napoli, il protagonista inatteso è stato Gianluigi Donnarumma. Il portiere della Nazionale italiana, attualmente in forza ai Citizens, ha parlato a lungo degli azzurri e delle difficoltà che la sua squadra si troverà ad affrontare. Non sono mancate dichiarazioni interessanti anche sul suo possibile futuro, con un accenno al Napoli che ha immediatamente fatto rumore tra i tifosi partenopei.

Alla domanda su quanto sia complicato affrontare il Napoli, Donnarumma ha risposto con grande rispetto per il club e soprattutto per il tecnico:

«Le vere difficoltà arrivano dalla preparazione di Antonio Conte, so benissimo come lavora. Sarà una gara tosta, sia in fase difensiva che offensiva. Il Napoli si difende bene e in attacco ha nuovi innesti molto interessanti, che provengono dalla Premier League e sanno come affrontare una squadra come il City. Dovremo restare concentrati per tutti i 95 minuti».

Il portiere italiano ha anche sottolineato il suo legame con alcuni giocatori della squadra partenopea:

«Conosco bene Politano e Di Lorenzo, con cui ho un ottimo rapporto anche in Nazionale. Cercherò di dare indicazioni utili alla mia difesa, ma so che non sarà semplice fermarli».

A chi gli chiedeva dove potesse arrivare il Napoli in questa edizione della Champions League, Donnarumma ha risposto con parole d’ammirazione:

«Il Napoli è una squadra fortissima, può arrivare molto lontano. Mi auguro che faccia strada, anche perché sono legato alla città e ho sempre avuto grande affetto per i tifosi. Non voglio fare pronostici per scaramanzia, ma mi auguro resti in competizione il più a lungo possibile».

Ma è stata la domanda finale a rubare la scena: potrà mai vestirsi davvero d’azzurro, stavolta per il Napoli? La risposta di Donnarumma ha lasciato aperti molti scenari:

«Vediamo… tutto può succedere».

Parole che non suonano come una chiusura, anzi: lasciano intendere che in futuro Donnarumma potrebbe prendere in considerazione un approdo al Napoli, magari per un ritorno in Serie A da protagonista.