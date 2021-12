Donnarumma: «Nessun problema con Navas, siamo amici. Quello che si dice in giro...»

Gianluigi Donnarumma smentisce categoricamente di avere problemi con Keylor Navas: le sue dichiarazioni

NAVAS – «Siamo amici, tutto va bene tra noi. Keylor ed io siamo uniti, come tutto lo spogliatoio. Non c’è il minimo conflitto, siamo due ragazzi tranquilli e rispettosi. Succede che le persone parlino e inizino a immaginare situazioni strane, ma non corrispondono alla realtà».