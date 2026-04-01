Donnarumma a cuore aperto: «Ieri sera, dopo la partita, ho pianto. Bisogna trovare il coraggio di voltare pagina, ancora una volta» – FOTO

Donnarumma si racconta: «Ho pianto per la delusione di non essere riusciti a portare l’Italia dove merita di stare» – FOTO

Gianluigi Donnarumma, sui propri canali social, il giorno dopo la sconfitta ai rigori contro la Bosnia, ha scritto un messaggio:

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PAROLE – «Ieri sera, dopo la partita, ho pianto. Ho pianto per la delusione di non essere riusciti a portare l’Italia dove merita di stare. Ho pianto per la tristezza enorme che sto provando io, insieme a tutto il gruppo azzurro di cui sono fiero di essere capitano, e che so, in questo momento, state provando anche voi, tifosi della nostra Nazionale»

«Ora le parole servono a poco, è vero. Ma una cosa la sento forte dentro e voglio condividerla con voi: dopo una delusione così grande, bisogna trovare il coraggio di voltare pagina, ancora una volta. E per farlo servono tanta forza, passione e convinzione. Crederci sempre, questo è il motore per andare avanti. Perché la vita sa premiare chi dà tutto, senza risparmiarsi. Ed è da qui che dobbiamo ripartire. Insieme. Ancora una volta. Per riportare l’Italia dove merita di stare»