Donnarumma, il portiere saluta il PSG: il lungo comunicato e la verità sull’addio – FOTO

Donnarumma saluta il PSG, ecco il lungo comunicato del portiere della nazionale e le motivazioni dietro l’addio

La notizia era nell’aria, ora è arrivata anche l’ufficialità. La frattura tra Gianluigi Donnarumma e il Paris Saint-Germain è ormai totale. Dopo l’arrivo di Lucas Chevalier, il portiere della Nazionale italiana non è stato convocato neppure per la Supercoppa Europea contro il Tottenham. Con il tecnico Luis Enrique che si è assunto la piena responsabilità della scelta.

Bene, come prevedibile, attraverso un messaggio sui social, il portiere ha espresso delusione per la decisione del club, ribadendo di aver sempre dato il massimo per difendere la porta del PSG. Ha ringraziato tifosi e compagni per il sostegno ricevuto, ricordando l’esperienza a Parigi un onore e un ricordo che porterà sempre con sé. E ora? Diversi club della Premier League sarebbero interessati a lui, in attesa di novità ecco le parole di Donnarumma dirattemente da Instagram.

DONNARUMMA – «Dal primo giorno che sono arrivato, ho dato tutto me stesso, dentro e fuori dal campo, per guadagnarmi il posto e difendere con orgoglio la porta del Paris Saint-Germain. Purtroppo, qualcuno ha deciso che non potrò più far parte di questo gruppo e contribuire ai successi della squadra. È una decisione che mi lascia deluso e amareggiato.

Spero di avere ancora l’opportunità di guardare negli occhi i tifosi del Parc des Princes e salutarvi come meritate. Se ciò non dovesse accadere, voglio che sappiate che il vostro sostegno e il vostro affetto hanno significato il mondo per me e non li dimenticherò mai. Porterò sempre nel cuore il ricordo delle emozioni vissute, delle notti magiche e di voi, che mi avete fatto sentire a casa.

Ai miei compagni – la mia seconda famiglia – grazie per ogni battaglia, ogni sorriso e ogni momento condiviso. Sarete sempre miei fratelli. Giocare per questo club e vivere questa città è stato per me un onore immenso. Giocare per questo club e vivere questa città è stato per me un onore immenso. Grazie, Parigi».