Donnarumma, addio al PSG? Cosa filtra, il futuro dell’ex Milan ora…

Il legame tra Gianluigi Donnarumma e il Paris Saint-Germain sembra destinato a giungere al termine. Come riportato da Nicolò Schira, il PSG ha preso la decisione di accelerare la cessione del portiere italiano, fissando una valutazione di 25 milioni di euro per il suo cartellino. Questa cifra ha immediatamente attirato l’attenzione di tre club di Premier League di altissimo livello: Manchester United, Chelsea e Manchester City.

La strategia del club parigino è chiara: monetizzare rapidamente dalla partenza dell’ex portiere del Milan per poter reinvestire su altri obiettivi di mercato. Tuttavia, la decisione finale riguardo al futuro di Donnarumma spetterebbe esclusivamente a lui. Al momento, il portiere non ha ancora preso una decisione definitiva sul proprio futuro, restando indeciso tra continuare la sua esperienza in Ligue 1 o accettare una nuova sfida altrove.

Nonostante l’interesse fortissimo proveniente dall’Inghilterra, Donnarumma non escluderebbe la possibilità di restare ancora per una stagione a Parigi. In tal caso, il portiere potrebbe poi liberarsi a parametro zero nel 2026, decidendo autonomamente il suo futuro in un altro club. Una prospettiva che, però, non trova d’accordo la dirigenza del PSG, che vorrebbe evitare di perdere un portiere di qualità internazionale senza ottenere alcun ritorno economico.

Per chi gioca al fantacalcio, la situazione di Donnarumma rappresenta un vero e proprio dilemma. Un trasferimento in Premier League azzererebbe il suo utilizzo nelle leghe italiane, rendendolo un investimento rischioso per chi aveva pianificato di puntare su di lui come primo portiere. Se invece dovesse restare al PSG, godrebbe di continuità, ma la rottura con l’ambiente potrebbe influire negativamente sul suo rendimento. Tra le opzioni più concrete, Manchester United e Chelsea sembrano in vantaggio, mentre Manchester City osserva senza fretta, pronto ad agire solo se si presentasse un’opportunità interessante. Nei prossimi giorni ci si aspetta una decisione definitiva, con il PSG che cerca di chiudere l’affare prima della fine del mercato. Tuttavia, sarà la volontà di Donnarumma a fare la differenza: deciderà di restare a Parigi o di intraprendere una nuova avventura lontano dalla Ligue 1?