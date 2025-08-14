Donnarumma, spunta il retroscena sull’incontro con Gattuso: cos’è successo

Donnarumma, ecco spuntare il retroscena sull’incontro del portiere con il ct Gennaro Gattuso, vediamo cos’è successo, i dettagli

Il calciomercato estivo è in pieno movimento e uno dei temi più discussi riguarda Gianluigi Donnarumma. L’ex portiere del Milan si trova ora in una situazione complessa al Paris Saint-Germain, dove il club parigino ha scelto di affidarsi a Lucas Chevalier come nuovo portiere titolare. Questa decisione ha spinto Donnarumma sulla lista dei trasferimenti, con la speranza di trovare una squadra in grado di garantirgli un posto da titolare e la continuità necessaria per la sua carriera.

Fino ad ora, l’unica squadra che si è mostrata realmente interessata a Donnarumma è il Manchester City. I Citizens, sotto la guida di Pep Guardiola, vedono nel portiere azzurro il profilo ideale per rinforzare la propria difesa. Tuttavia, la trattativa dipende dalla cessione di Ederson, il portiere brasiliano attualmente in rosa. Solo dopo aver trovato una sistemazione per il numero uno brasiliano, il City potrebbe affondare il colpo per Donnarumma. Un ostacolo da superare, oltre al raggiungimento di un accordo con il giocatore, è rappresentato dal prezzo: il PSG valuta il portiere 50 milioni di euro, una cifra significativa che riflette il suo valore, nonostante la situazione attuale.

Anche in Italia la vicenda Donnarumma è seguita con attenzione, soprattutto in vista dei prossimi impegni della Nazionale. Donnarumma avrebbe avuto un colloquio con il nuovo CT Gennaro Gattuso. Questo incontro, significativo per il loro legame passato al Milan, ha permesso a Gattuso di ribadire la sua piena fiducia nel portiere, promettendogli il posto da titolare e la fascia da capitano della Nazionale, indipendentemente dalla sua situazione al PSG spiega La Stampa.

Il portiere e il suo entourage sperano di trovare presto una nuova squadra, poiché rimanere al PSG senza essere titolare rappresenterebbe una condizione difficile da gestire. Nel frattempo, il Milan, pur essendo legato al passato di Donnarumma, sembra concentrato su altri obiettivi di mercato, senza segnali di un possibile ritorno. Così uno dei capitoli più avvincenti del calciomercato estivo.