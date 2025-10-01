Donnarumma: «Voglio migliorarmi partita dopo partita. Passato? Ora conta solo una cosa» - Calcio News 24

Donnarumma torna in Francia con il Manchester City: «Parare resta la cosa più importante»

Gianluigi Donnarumma torna questa sera in Francia per la prima volta da ex, dopo il suo trasferimento estivo dal Paris Saint-Germain al Manchester City. L’occasione è la sfida di Champions League contro il Monaco, un match carico di significato per il portiere italiano, che torna nel Paese dove ha vissuto due stagioni intense, ricche di successi ma anche di critiche.

Donnarumma, che di recente ha vinto il prestigioso Trofeo Yashin 2025 come miglior portiere dell’anno, è stato uno dei protagonisti assoluti della vittoria in Champions League con il PSG. Nonostante questo trionfo, la scelta del club francese di separarsi da lui ha suscitato discussioni. Ora, al Manchester City, il portiere della Nazionale italiana si è rimesso in gioco in un nuovo contesto tecnico e tattico.

In un’intervista rilasciata a France Football, Donnarumma ha parlato della sua crescita personale e professionale, ribadendo la sua filosofia di lavoro: «Cerco sempre di essere completo, di migliorarmi in tutto. Non lascio nulla al caso, lavoro sui minimi dettagli. Questa è la mia ambizione e il mio obiettivo quotidiano». Parole che dimostrano quanto Donnarumma sia motivato a rimanere al vertice del calcio mondiale.

Il portiere classe 1999 ha poi riflettuto sull’importanza del gioco con i piedi, uno degli aspetti che lo avrebbe penalizzato durante l’ultima stagione con il PSG, dove il tecnico Luis Enrique sembrava preferire un portiere più abile nella costruzione dal basso. Donnarumma, con la consueta schiettezza, ha risposto così: «Per me, la cosa più importante per un portiere è fare parate. Certo, si può aiutare la squadra anche con i piedi, ma la priorità resta salvare il risultato».

Dopo aver vinto praticamente tutto con il Paris Saint-Germain, Donnarumma è ripartito con una nuova sfida, pronto a dimostrare il suo valore anche in Premier League. E ora, il ritorno in Francia rappresenta non solo un momento simbolico, ma anche un test importante per misurare il suo stato di forma e la sua maturazione calcistica.

La serata contro il Monaco sarà una tappa speciale nel percorso di Donnarumma, che continua a scrivere la sua storia da protagonista, tra ambizione, lavoro e quella determinazione che lo ha reso uno dei migliori portieri al mondo.