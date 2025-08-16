Douglas Luiz Juve, l’esperto non ha dubbi: l’ultima indiscrezione è una pietra tombale! Cosa succede

Il futuro di Douglas Luiz sembrerebbe ormai lontano dalla Juventus. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Nottingham Forest si starebbe preparando a chiudere l’accordo definitivo con i bianconeri, dopo aver già trovato un’intesa sul contratto con il calciatore brasiliano.

Le trattative avrebbero subito una forte accelerazione nelle ultime ore. A seguito degli acquisti di Kalimuendo e Hutchinson, il club inglese considererebbe Douglas Luiz il prossimo rinforzo e avrebbe intensificato i contatti con la dirigenza juventina. La fiducia per un annuncio imminente starebbe crescendo, dato che le negoziazioni sarebbero ormai alle battute finali.

Il Nottingham Forest avrebbe individuato in Douglas Luiz il profilo ideale per aggiungere qualità e sostanza al proprio centrocampo, specialmente dopo la partenza di alcuni elementi importanti. L’intesa economica con il calciatore sarebbe già stata raggiunta, con un contratto pluriennale che lo vedrebbe al centro del progetto tecnico. Sarebbe quindi mancato solo l’accordo definitivo con il calciomercato Juve, che ora sembrerebbe davvero a un passo.

La cessione del brasiliano rappresenterebbe un passo fondamentale per la “Vecchia Signora”, che avrebbe l’esigenza di alleggerire il monte ingaggi e liberare spazio a centrocampo. La partenza di Douglas Luiz permetterebbe inoltre a Damien Comolli e alla dirigenza bianconera di concentrarsi su altri obiettivi. L’attenzione si concentrerebbe in particolare sul reparto offensivo, con l’attaccante Randal Kolo Muani che rimarrebbe una priorità.

Arrivato a Torino con grandi aspettative, Douglas Luiz non sarebbe mai riuscito a imporsi stabilmente tra le scelte di Igor Tudor, che lo avrebbe utilizzato saltuariamente senza affidargli mai un ruolo cruciale. Sebbene il centrocampista brasiliano abbia mostrato a tratti le sue qualità, la Juventus avrebbe deciso di puntare su profili più adatti al proprio progetto tattico. Con la cessione che apparirebbe imminente, i bianconeri potrebbero contare su nuove risorse per muoversi nelle ultime settimane di mercato, mentre il Nottingham Forest si preparerebbe ad accogliere un giocatore di spessore per la Premier League.