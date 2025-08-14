Douglas Luiz Juventus, il giocatore viaggia verso il Nottingham Forest: contatti avanzati con i bianconeri

Douglas Luiz Juventus, il Nottingham Forest piomba sul centrocampista dei piemontesi: ecco le novità sulla trattativa con gli inglesi

Il calciomercato in uscita della Juventus accelera rapidamente. Dopo la cessione di Timothy Weah al Marsiglia, un altro protagonista della scorsa stagione potrebbe lasciare Torino: Douglas Luiz. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’avventura del centrocampista brasiliano in bianconero, durata una sola stagione, è ormai ai titoli di coda, con il Nottingham Forest fortemente interessato a riportarlo in Premier League.

Arrivato la scorsa estate dall’Aston Villa nell’ambito di un maxi-scambio che ha portato a Torino Enzo Barrenechea e Samuel Iling-Junior, Douglas Luiz non è mai riuscito a lasciare il segno. Il nazionale verdeoro, classe 1998, ha faticato a trovare la condizione fisica ideale e non ha mai convinto pienamente, trovando poco spazio nelle rotazioni sia di Thiago Motta che di Igor Tudor. La stagione deludente, unita alla recente tensione con la società per la sua assenza al raduno, ha reso la cessione praticamente inevitabile.

La destinazione più probabile per il suo rilancio rimane la Premier League, con il Nottingham Forest in pole position. Il club inglese ha già avviato i contatti con la dirigenza della Juventus per trovare un’intesa sulla formula del trasferimento dalla Serie A. La Vecchia Signora valuta il cartellino di Douglas Luiz circa 40 milioni di euro. Il club inglese, invece, spinge per un prestito con obbligo di riscatto.

«La sua partenza è fondamentale per finanziare il mercato in entrata», ha dichiarato indirettamente una fonte vicina al club. Dopo un solo anno, la costosa scommessa della Juventus è pronta a lasciare Torino: un’avventura mai veramente decollata, segnata da alti e bassi sia dentro che fuori dal campo.

Il futuro di Douglas Luiz sembra quindi segnato: un ritorno in Premier League per rilanciare la carriera, mentre la Juventus potrà liberarsi di un ingaggio importante e reinvestire sul mercato. Resta da capire se l’intesa tra le due società si concretizzerà nei prossimi giorni, ma il pressing del Nottingham Forest appare chiaro e deciso.