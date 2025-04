Douvikas Como: «Spiace per Diao, tornerà più forte di prima, Mi piace Fabregas, ha passione. Il progetto mi ha convinto. La difesa più forte della Serie A è questa»

Le parole di Anastasios Douvikas, attaccante del Como arrivato a gennaio e chiamato a sostituire Diao in questo finale di stagione

Anastasios Douvikas, centravanti greco, al mercato di gennaio è arrivato in Italia. A La Gazzetta dello Sport ha raccontato come sta trascorrendo questo primo periodo al Como, dove ha iniziato a trovare spazio e altro ne troverà in questo finale di stagione dopo lo stop di un suo compagno di reparto.

INFORTUNIO DIAO – «Ci è dispiaciuto molto dell’infortunio di Assane ma sono sicuro che tornerà più forte di prima perché è un lottatore»

COME HA CONQUISTATO LA FIDUCIA DI FABREGAS – «Sono uno che dà tutto, provo a dare il meglio di me in ogni partita e anche in ogni allenamento e penso che questo sia quello che il mister voglia dai suoi giocatori. Lavoro duro in campo e fuori dal campo per capire il suo stile di gioco e che tipo di partita vuole».

IL MISTER – «La cosa che mi piace tanto è che è una persona che ama il calcio, ama questo sport, ha tanta passione e questo lo percepisci subito parlando con lui. Provo a prendere tutto da lui in ogni allenamento, va nei dettagli e ti aiuta a migliorare».

CHI L’HA CONVINTA A VENIRE AL COMO – «É stata una cosa molto veloce, agli sgoccioli del mercato di gennaio. Il mio agente mi ha illustrato il “progetto Como” e la prima cosa che mi ha colpito è stata la qualità e la personalità del gioco. Poi mi hanno parlato del progetto a lungo termine».

CAPOCANNONIERE IN OLANDA – «Vero, è stata una delle migliori stagioni della mia carriera, conservo molti bei ricordi dell’Utrecht e mi sentivo molto sicuro di me durante tutto il periodo in Eredivisie».

CHI L’HA IMPRESSIONATA DI PIU’ IN SERIE A – «La Juve, nella mia prima gara in A. Una difesa difficile da affrontare».

IL COMO LO HA SORPRESO – «Sì, non mi aspettavo una qualità dei giocatori così alta e una mentalità tanto focalizzata alla vittoria».