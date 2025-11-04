 Dowman Arsenal, esordio da record nei Gunners in Champions!
Dowman Arsenal, esordio da record nei Gunners in Champions League. Il centrocampista è il giocatore più giovane ad esordire nella competizione: a 15 anni!

Dowman Arsenal, esordio da record nei Gunners in Champions League: è il giocatore più giovane ad esordire nella competizione

Una serata memorabile per Max Dowman, il giovanissimo talento dell’Arsenal, che a soli 15 anni e 308 giorni è diventato il più giovane giocatore di sempre a fare il suo esordio in Champions League. Il debutto è avvenuto al minuto 72, quando Dowman ha sostituito Leandro Trossard nella partita contro lo Slavia Praga.

Con questa apparizione, Dowman ha superato il record precedente di Youssoufa Moukoko, che a 16 anni e 18 giorni aveva esordito in Champions con il Borussia Dortmund.

Nell’esito finale del match l’Arsenal ha vinto 3-0 contro lo Slavia Praga grazie alle reti di Saka (32′), e una doppietta di Merino (46′, 68′). Ma i venti minuti circa di Dowman resteranno nella storia della competizione.

