Champions League
Dowman Arsenal, esordio da record nei Gunners in Champions League. Il centrocampista è il giocatore più giovane ad esordire nella competizione: a 15 anni!
Dowman Arsenal, esordio da record nei Gunners in Champions League: è il giocatore più giovane ad esordire nella competizione
Una serata memorabile per Max Dowman, il giovanissimo talento dell’Arsenal, che a soli 15 anni e 308 giorni è diventato il più giovane giocatore di sempre a fare il suo esordio in Champions League. Il debutto è avvenuto al minuto 72, quando Dowman ha sostituito Leandro Trossard nella partita contro lo Slavia Praga.
Con questa apparizione, Dowman ha superato il record precedente di Youssoufa Moukoko, che a 16 anni e 18 giorni aveva esordito in Champions con il Borussia Dortmund.
Nell’esito finale del match l’Arsenal ha vinto 3-0 contro lo Slavia Praga grazie alle reti di Saka (32′), e una doppietta di Merino (46′, 68′). Ma i venti minuti circa di Dowman resteranno nella storia della competizione.
Diretta gol Champions League LIVE: Juventus Sporting 1-1, Psg Bayern 0-2, Liverpool Real Madrid 0-0 e non solo. Sblocca anche l’Atletico
Conte nel post partita di Napoli Eintracht: «Una squadra tedesca ha imparato bene come si fa il catenaccio italiano. Abbiamo avuto occasioni, ma ci manca la concretezza»
Ultimissime
video
Conferenza stampa Di Gregorio pre Juve Sporting Lisbona: «Scudetto? Credo che il mister sia ambizioso come tutti. Qui non ti puoi accontentare di niente. Su Koopmeiners…»
Conferenza stampa Di Gregorio pre Juve Sporting Lisbona: le sue dichiarazioni alla vigilia del match di Champions League (Andrea Bargione...