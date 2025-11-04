Risultati Champions League, l’Arsenal domina a Praga e ne fa 3 allo Slavia. Sprecone il Napoli al Maradona: contro l’Eintracht Francoforte nessun gol e un pareggio amaro

Risultati Champions League, si chiudono le partite delle 18.45 della quarta giornata del League Phase. 3-0 dell’Arsenal, 0-0 per il Napoli

Si sono conclusi i match delle 18:45 di Champions League valida per la 4ª giornata della League Phase della nuova competizione europea.

Napoli-Frankfurt, un pareggio che lascia rammarico

Il Napoli di Antonio Conte ha pareggiato 0-0 contro l’Eintracht Francoforte al Maradona, dominando in gran parte la partita ma sprecando diverse occasioni. Elmas, McTominay e Anguissa sono stati i protagonisti degli errori più gravi sotto porta, lasciando il campo con il rammarico di non aver sfruttato le opportunità migliori per sbloccare il risultato.

Nei tedeschi su Knauff l’occasione migliore, neutralizzata da Milinkovic Savic.

Slavia Praga-Arsenal, trionfo degli inglesi

A Praga, l’Arsenal ha dominato lo Slavia Praga con un netto 3-0. Saka ha sbloccato il match dal dischetto nel primo tempo per la squadra di Arteta, portando l’Arsenal in vantaggio. Nella ripresa, Merino è diventato il grande protagonista: prima siglando il raddoppio al 46′, poi completando la sua doppietta, poco dopo l’ora di gioco, al 68′ per il definitivo 3-0.