 Risultati Champions League: 3-0 esterno dell'Arsenal, pari Napoli
Connect with us

Champions League

Risultati Champions League, l’Arsenal domina a Praga e ne fa 3 allo Slavia. Sprecone il Napoli al Maradona: contro l’Eintracht Francoforte nessun gol e un pareggio amaro

Avatar di Paolo Moramarco

Published

2 minuti ago

on

By

Merino

Risultati Champions League, si chiudono le partite delle 18.45 della quarta giornata del League Phase. 3-0 dell’Arsenal, 0-0 per il Napoli

Si sono conclusi i match delle 18:45 di Champions League valida per la 4ª giornata della League Phase della nuova competizione europea.

Napoli-Frankfurt, un pareggio che lascia rammarico

Il Napoli di Antonio Conte ha pareggiato 0-0 contro l’Eintracht Francoforte al Maradona, dominando in gran parte la partita ma sprecando diverse occasioni. Elmas, McTominay e Anguissa sono stati i protagonisti degli errori più gravi sotto porta, lasciando il campo con il rammarico di non aver sfruttato le opportunità migliori per sbloccare il risultato.

Nei tedeschi su Knauff l’occasione migliore, neutralizzata da Milinkovic Savic.

Slavia Praga-Arsenal, trionfo degli inglesi

A Praga, l’Arsenal ha dominato lo Slavia Praga con un netto 3-0. Saka ha sbloccato il match dal dischetto nel primo tempo per la squadra di Arteta, portando l’Arsenal in vantaggio. Nella ripresa, Merino è diventato il grande protagonista: prima siglando il raddoppio al 46′, poi completando la sua doppietta, poco dopo l’ora di gioco, al 68′ per il definitivo 3-0.

Related Topics:

Champions League

Diretta gol Champions League LIVE: Juventus Sporting 0-0, Psg Bayern 0-0, Liverpool Real Madrid 0-0 e non solo. Iniziano i match delle 21!

Avatar di Paolo Moramarco

Published

5 minuti ago

on

4 Novembre 2025

By

Hojlund
Continue Reading

Juventus News

Chiellini ha parlato prima di Juventus Sporting: «Spalletti può aprire un nuovo ciclo, Vlahovic pensa solo alla Juve»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

32 minuti ago

on

4 Novembre 2025

By

Chiellini
Continue Reading