Dragusin Roma, parte l’assalto per risolvere quel problema in difesa! L’allarme per Gasperini nei numeri difensivi di questa stagione

I numeri raccontano una verità parziale che il mercato deve correggere. La Roma vanta una delle migliori difese della Serie A, con ben nove clean sheet nelle prime 20 giornate e appena 12 gol subiti. Uno score impressionante, raggiunto solo altre quattro volte nella storia capitolina, che però rischia di trasformarsi in un pericoloso “specchietto per le allodole”. Come sottolinea un’approfondita analisi del Corriere dello Sport, la dirigenza e l’allenatore Gian Piero Gasperini sanno bene che la coperta è corta: con soli cinque uomini per tre maglie da titolare, il reparto è costantemente sul filo del rasoio. Basta un paio di squalifiche, come accaduto nella recente trasferta di Lecce, per mandare in crisi il sistema difensivo giallorosso e compromettere la corsa Champions.

Per scongiurare l’emergenza, il Direttore Sportivo Frederic Massara ha deciso di affondare il colpo per Radu Dragusin. Il roccioso difensore centrale rumeno, classe 2002, è il profilo ideale per fisicità e conoscenza del calcio italiano, avendo già vestito le maglie di Genoa e Juventus. L’ostacolo principale nella trattativa con il Tottenham è la formula. Gli Spurs vorrebbero monetizzare subito la cessione, fissando il prezzo a 25 milioni di euro. Una valutazione che a Trigoria ritengono eccessiva, soprattutto alla luce della lunga inattività del giocatore dovuta alla rottura del crociato. La controproposta romanista si basa sulla formula del “pagherò”: un prestito oneroso da 4-5 milioni subito, con un diritto di riscatto a giugno fissato tra i 10 e i 15 milioni. I contatti sono fitti e la volontà di trovare un punto d’incontro non manca.

Nell’attesa che il mercato sblocchi la situazione, Gasperini riceve una buona notizia dal campo. Evan N’Dicka è pronto a riabbracciare i compagni in anticipo rispetto alla tabella di marcia. L’eliminazione della sua Costa d’Avorio ai quarti di finale di Coppa d’Africa per mano dell’Egitto riporta il centrale ivoriano alla base. Sarà a disposizione, almeno per la panchina, già per la delicata sfida di Coppa Italia contro il Torino, offrendo una boccata d’ossigeno fondamentale alle rotazioni arretrate.