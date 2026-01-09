Roma, si accende il mercato: presentata al Tottenham la prima offerta per Dragusin, le ultime

Roma, il mercato entra nel vivo: recapitata al Tottenham la prima offerta per Dragusin, ecco gli aggiornamenti

La Roma ha mosso i primi passi concreti per Radu Dragusin, presentando al Tottenham un’offerta iniziale per il difensore rumeno. La proposta giallorossa è formulata come un prestito con diritto di riscatto, soluzione che permetterebbe al club di rinforzare il reparto arretrato senza un investimento immediato troppo oneroso.

Dragusin, ex Juventus e Genoa, è rientrato da poco dopo la rottura del legamento crociato e vede nella Roma l’occasione ideale per rilanciarsi. Il giocatore sta spingendo con decisione per il trasferimento, un elemento che sta facilitando la trattativa e incoraggiando la dirigenza capitolina a insistere.

Forte della volontà del difensore, la Roma di Gian Piero Gasperini continua a lavorare per chiudere l’operazione il prima possibile. Come riportato da Di Marzio, i giallorossi considerano Dragusin una priorità per completare il reparto e stanno intensificando i contatti con il Tottenham.

