Dreyfus: «Orgogliosi di avere spazio sulla nuova maglia dell’Inter»

Alexandre Dreyfus, CEO di Chiliz e Socios.com ha parlato delle nuove maglie dell’Inter e della collaborazione con la società nerazzurra:

«La nuova maglia dell’Inter è lo spazio perfetto per noi per promuovere l’inizio di questa partnership e costruire awareness sulle opportunità di innovazione e coinvolgimento create dal Fan Token $INTER. Questo è un evento speciale. È la prima volta in più di un quarto di secolo che sulla parte anteriore della maglia del club ci sarà un nuovo nome. Siamo molto orgogliosi di prendere questo spazio privilegiato per promuovere il lancio del Fan Token $INTER. L’annuncio di oggi è l’inizio di una nuova era per milioni di tifosi dell’Inter in tutto il mondo, che saranno in grado di unirsi a una vivace comunità digitale su Socios.com, godendo di innumerevoli opportunità di interagire con la squadra, influenzarne le decisioni chiave ed essere ricompensati dal club che amano attraverso i Fan Token $INTER»

