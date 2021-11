Ds Barcellona chiude al mercato: «Non possiamo fare acquisti»

Alemany, direttore sportivo del Barcellona, ha spento ogni possibilità di fare acquisti durante la sessione invernale di calciomercato

DICHIARAZIONI ALEMANY – «La realtà è che ad oggi abbiamo già registrato Xavi e il suo staff tecnico e quindi non abbiamo più disponibilità. Entro gennaio vedremo se riusciremo a ottenere qualcosa in più in chiave fair play finanziario, se ci sarà la possibilità proveremo a rispondere alle esigenze dell’allenatore. Però possiamo dire che al momento, questa possibilità in vista di gennaio, non c’è, poi si vedrà quando aprirà il mercato».