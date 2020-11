Ds Vasco da Gama: «Balotelli arriverà a gennaio. Zenga? Mi piace molto»

Fabio Cordella, direttore sportivo del Vasco da Gama, ha parlato sulle pagine di Tuttosport: queste le sue parole su Balotelli

BALOTELLI – «Mario Balotelli al Vasco da Gama non è un sogno, ma pura realtà. Stiamo lavorando insieme a Mino Raiola per provare a portare uno dei calciatori più forti a livello mondiale in Brasile. Mario è sempre più convinto del nostro progetto e l’idea di trasferirsi in uno dei campionati più belli e affascinanti del mondo lo entusiasma molto. È un ragazzo eccezionale, sincero e spontaneo. Qui in Brasile potrà tornare a essere protagonista. Abbiamo provato ad anticipare e a convincere l’attuale presidente del club Alexandre Campello a portare Mario in Brasile entro il 30 novembre, ma non ha voluto. A questo punto tutto è rinviato a gennaio».

MANCINI – «Con Roberto Mancini c’è un grandissimo rapporto di stima e amicizia. È contento dell’eventuale opportunità di vedere nuovamente Mario in un grande club. Non gli ha mai chiuso le porte, ma dipenderà molto da quello che dimostrerà il ragazzo sul campo. La Nazionale ha bisogno di Balotelli e Balotelli ha bisogno della Nazionale. Per quanto mi riguarda, se dovesse concretizzarsi il suo trasferimento al Vasco, cercherò di tenere sempre aggiornato Roberto su Mario, che considero un patrimonio del calcio italiano».

ZENGA – «​In questo momento il Vasco ha un allenatore che sta disputando un campionato. Quello di Walter Zenga è un profilo che mi piace molto sia a livello umano sia tecnico. Non escludo che un domani possa essere la prima scelta per la panchina del Vasco da Gama, in caso di cambiamento».