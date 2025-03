Dumfries Inter: «Difficoltà con le big? Non c’è una spiegazione; abbiamo ancora tante partite importanti davanti»

Dumfries Inter, le parole dell’esterno nerazzurro dopo il pareggio contro il Napoli: «Nella ripresa abbiamo sofferto molto»

Intervistato dai microfoni di Sport Mediaset, Denzel Dumfries, ha analizzato il pareggio dell’Inter contro il Napoli. Di seguito le parole dell’esterno nerazzurro.

SUL MATCH– «Se si guarda la partita penso di no: volevamo vincere sicuramente ma nel secondo tempo abbiamo sofferto tanto. Sono molto orgoglioso della squadra, ha fatto di tutto per difendere il gol. In campo non abbiamo giocato top con la palla, così è impossibile chiudere la partita e giocare bene. Abbiamo difeso al massimo con un blocco duro: brutto prendere un gol così ma l’1-1 non è male»

DIFFICOLTA’ CONTRO LE BIG- «Non c’è una spiegazione, non lo so: è così. Abbiamo ancora grandi partite davanti, bisogna fare meglio per vincere contro le big: ma non dobbiamo guardare indietro, guardiamo avanti. Se ci sentiamo i più forti? Per me non è importante, è importante vincere ogni partita, giocare bene e crescere. Non guardo chi è favorito, non conta: conta chi gioca al massimo e meglio ogni partita.»

ATALANTA- «Ci sono anche loro, è una corsa a tre.»

IL CASO LAUTARO HA INFLUITO?- «Tutta la squadra ha fatto il massimo: nessuno ha giocato bene con la palla ma anche lui ha fatto un grandissimo lavoro dietro, ha corso tantissimo. Non abbiamo fatto bene con la palla, lui è molto importante e ha fatto un gran lavoro da capitano»