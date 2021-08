Dumfries: «Inter un sogno che si avvera, sono pronto per giocare!»

L’esterno dell’Inter Denzel Dumfries si è detto entusiasta per il suo arrivo in nerazzurro

Denzel Dumfries, neo esterno destro dell’Inter, ai microfoni di NOS, dall’Olanda, ha parlato del suo arrivo in nerazzurro.

«Ci vuole un po’ di tempo per abituarsi, ma sono stato accolto benissimo dal gruppo. C’è anche De Vrij che mi fa da interprete in squadra. L’Inter è un sogno che si avvera. Avevo sperato di giocare più minuti in questa fase, non è nella mia natura accontentarmi di fare da sostituto per venti minuti. Se sono pronto? Allora dico di sì».