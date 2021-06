Dumfries non pensa all’Inter: «Voci di mercato? La mia testa è all’Europeo»

Denzel Dumfries, terzino che piace all’Inter, non pensa al calciomercato e si concentra solo sull’Europeo con la sua Olanda

Denzel Dumfries si sta mettendo in mostra in questo Europeo, attirando su di sé le attenzioni di alcune big tra cui l’Inter. L’olandese ha voluto chiarire in conferenza stampa cosa è importante per lui in questo momento.

«Negli anni sono cresciuto come calciatore e come persona. Deco ancora migliorare molto però, come essere più preciso nei passaggi, sulla prima scelta da fare, sui tempi di gioco. Inter e Bayern? Non mi interessa affatto. Se non ti dispiace, sono completamente concentrato su questo torneo».