Dumfries svela: «I miei compagni dell’Italia? Non sono in contatto con loro, ma spero di vederli ai Mondiali»

Dumfries: «Sono felice di essere tornato. La cosa fondamentale è continuare su questa strada». Le parole

Dal ritiro dell’Olanda, alla vigilia dell’amichevole contro l’Ecuador, Denzel Dumfries ha voluto rassicurare l’Inter di Cristian Chivu dopo il lungo stop seguito all’operazione alla caviglia sinistra dello scorso dicembre. L’esterno nerazzurro, tornato protagonista nel successo contro la Norvegia, ha confermato di aver definitivamente superato il periodo più difficile della sua riabilitazione. Le parole:

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PAROLE – «Non è stato un periodo piacevole. Se sei un calciatore, vuoi giocare. Ora la mia preparazione in allenamento è diversa rispetto a prima. Questo richiede più tempo e comporta un programma ben preciso. I miei compagni dell’Italia? Non sono in contatto con loro, ma spero di vederli ai Mondiali. Sarebbe bello.

Quando le cose non sono andate bene in difesa nella partita precedente, toccava a me dire qualcosa, ed è esattamente quello che faccio. Io e gli altri giocatori esperti non abbiamo paura di esprimere la nostra opinione. Sono felice di essere tornato. Ora la cosa fondamentale è continuare su questa strada, e non sono ancora il calciatore di una volta. Ci vorrà ancora un po’ di tempo».