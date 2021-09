Roy Keane ha espresso dure considerazioni sul Tottenham di Espirito Santo dopo la sconfitta incassata contro il Chelsea

Roy Keane ha espresso dure considerazioni sul Tottenham di Espirito Santo dopo la sconfitta incassata contro il Chelsea. Le sue dichiarazioni.

«Sembravano uomini contro ragazzini. Non ci potevo credere: si può avere una giornata no e avere poca qualità, ma ho visto proprio una mancanza di volontà, soprattutto sul secondo gol. Si può forse criticare l’allenatore ma bisogna andare sul pallone per cercare di fermare i tiri degli avversari. Il Chelsea è una squadra brillante, c’è qualità pura anche in panchina. L’atteggiamento del Tottenham e di Kane…».