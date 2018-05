Dybala-Juventus: ancora insieme? Presto il vertice sul futuro

La Juventus e Dybala ancora insieme? Presto l’incontro tra le parti per parlare del futuro: possibile un rinnovo

Si torna a parlare di un possibile rinnovo per Paulo Dybala. L’attaccante della Juventus sembrava vicinissimo alla firma del nuovo accordo lo scorso autunno, dopo lo strepitoso inizio di stagione, ma le parti non hanno mai parlato in maniera approfondita del rinnovo. Secondo Il Corriere dello Sport, la Juve incontrerà la Joya e il suo entourage dopo la sfida con l’Hellas Verona e comunicherà la volontà di trattenerlo ancora in bianconero. Marotta lo ha già detto pubblicamente: «Dybala è incedibile».

Paulo non ha vissuto una stagione semplice per questioni extracampo. La rottura con il suo ex agente Triulzi è finita in tribunale ed è sfociata in qualcosa di ancora più grande quando la vertenza si è spostata sul terreno dei diritti d’immagine. Paulo aveva scelto un’agenzia inglese, per i prossimi 10 anni, ma ha poi deciso di tornare sui suoi passi dopo il passaggio alla gestione in famiglia. E ora, tra il Tas per la gestione contrattuale e il tribunale civile per la questione dell’immagine, si parla di azioni legali in ballo per decine di milioni. L’affaire blocca anche eventuali trattative perché i club, chi più chi meno, lavorano anche sui diritti di immagine. La Juve però non vuole privarsi di Paulo per questioni tecniche e non è da escludere il rinnovo del contratto. Marotta ne parlerà con Mariano a breve.