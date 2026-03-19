Dybala, addio alla Roma sempre più vicino: spunta un indizio clamoroso sulla sua prossima squadra

Paulo Dybala verso la separazione dalla Roma: l’ex numero 10 della Juventus ha già una possibile destinazione

Il futuro di Paulo Dybala sembra tingersi sempre più di azul y oro. Dall’Argentina rimbalzano indiscrezioni che allontanano la Joya dalla Capitale e lo avvicinano a un ritorno alle origini, proprio nel momento più delicato della stagione giallorossa. A confermare la portata della notizia è la copertina odierna del principale quotidiano sportivo argentino, che dedica l’apertura proprio al numero 21 della Roma.

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Secondo Olé, molto vicino alle dinamiche dei club di Buenos Aires, cresce la possibilità che Dybala torni in patria per vestire la maglia del Boca Juniors una volta scaduto il contratto con la Roma il 30 giugno. Un’ipotesi che infiamma i tifosi degli Xeneizes e che chiuderebbe idealmente il cerchio iniziato con la sua partenza dall’Instituto de Córdoba. Sullo sfondo, però, pesa anche la fragilità fisica dell’attaccante, alle prese con l’ennesimo infortunio che potrebbe rimandarne il rientro a fine aprile e che ha raffreddato le trattative per il rinnovo con il club capitolino.

A spingere verso questa scelta non ci sarebbero solo motivazioni sportive, ma anche ragioni personali e familiari. Il Boca sogna Dybala per la Libertadores, mentre la Joya valuta un ritorno in Argentina anche per riavvicinare i genitori e seguire i desideri della moglie Oriana Sabatini, da tempo intenzionata a rientrare nel suo Paese, soprattutto dopo la nascita della piccola Gia. Gli indizi social — tra cui l’annuncio della partecipazione di Sabatini a un programma televisivo argentino — alimentano ulteriormente i rumors. L’unico vero ostacolo resta l’ingaggio, che dovrebbe essere ridotto rispetto ai 6 milioni attualmente percepiti, ma la sensazione è che il sogno del Boca non sia mai stato così vicino.