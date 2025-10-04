Roma News
Roma Dybala, futuro in bilico: il rinnovo è sul tavolo, attesa per le prossime mosse
Roma Dybala: l’ex Juve ha espresso la volontà di restare. La dirigenza prepara l’incontro con il suo entourage: trattativa in fase iniziale
La storia d’amore tra Paulo Dybala e la Roma potrebbe proseguire ancora a lungo. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, la dirigenza giallorossa e l’entourage dell’attaccante argentino hanno in programma un incontro nelle prossime settimane per discutere il rinnovo di contratto.
Un rinnovo per blindare la “Joya”
Dybala, classe 1993, è uno dei fantasisti più talentuosi del calcio europeo. Dopo un avvio di stagione positivo, interrotto solo da un infortunio, l’ex Juventus sembra aver ritrovato continuità e centralità nel progetto tecnico. La Roma, dal canto suo, non vuole correre rischi e punta a blindare il suo numero 21, diventato ormai un simbolo per i tifosi.
Il direttore sportivo Frederic Massara, figura chiave nella gestione del mercato giallorosso, incontrerà presto gli agenti del giocatore per gettare le basi di un nuovo accordo. L’obiettivo è chiaro: garantire stabilità al progetto tecnico e trattenere uno dei calciatori più decisivi della Serie A.
Volontà comune, trattativa in fase iniziale
Come sottolineato da Romano, entrambe le parti hanno espresso la volontà di proseguire insieme. «Roma e Dybala sono felici del rapporto e pronte a negoziare», ha dichiarato l’esperto. Tuttavia, al momento non esiste ancora un’intesa definitiva: la trattativa è in fase embrionale, ma le premesse sono considerate molto positive.
La consacrazione in giallorosso
Per Dybala, arrivato a Roma nell’estate 2022 dopo sette stagioni alla Juventus, il rinnovo rappresenterebbe la consacrazione definitiva in maglia giallorossa. A Torino aveva lasciato un segno indelebile con giocate di classe e gol spettacolari, ma nella Capitale ha trovato un ambiente che lo ha accolto come un leader e un allenatore capace di valorizzarne le qualità.
L’attesa dei tifosi
I sostenitori della Juventus, che non hanno mai dimenticato le magie del loro ex numero 10, seguiranno con attenzione l’evolversi della situazione. Ma è soprattutto la tifoseria romanista a sognare: il futuro è ancora da scrivere, ma la sensazione è che questa volta la favola di Paulo Dybala possa davvero avere un lieto fine a tinte giallorosse.
