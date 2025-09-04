Dybala tra campo e sponsor, la Roma prepara il rinnovo. Lui sogna la fascia… Gasperini è pronto a dargli la titolarità nei prossimi impegni

Una Joya è per sempre”. Potrebbe non essere più solo lo slogan di una celebre campagna pubblicitaria, ma il manifesto del legame indissolubile tra Paulo Dybala e la Roma. L’attaccante argentino ha trasceso il ruolo di semplice calciatore per diventare un’icona, il simbolo di una squadra e dei suoi tifosi. Per questo, l’annuncio del rinnovo del suo contratto, che sia il club sia il giocatore intendono definire nei prossimi mesi, è atteso come un evento fondamentale per suggellare un rapporto che va oltre il campo. Dybala vede Roma come casa sua e, nel suo cuore, nutre anche il sogno di indossare un giorno la fascia da capitano. Ne scrive il Corriere dello Sport.

Ma il valore di Dybala per la Roma è sfaccettato come un vero e proprio diamante. La sua influenza non si misura solo in gol e assist, ma anche in termini commerciali. Le sue maglie sono le più vendute delle ultime tre stagioni, un dato che testimonia il suo impatto sulla tifoseria. È un catalizzatore di sponsor e un volto globale per il club, scelto persino dalla Lega Serie A come testimonial per il lancio del nuovo account Instagram in lingua araba. È una relazione simbiotica: Dybala porta prestigio e introiti, e la Roma gli offre un palcoscenico dove sentirsi amato e centrale nel progetto.

Lo sa bene anche il tecnico Gasperini, che non ha esitato a fare affidamento su di lui nei momenti più critici di questo inizio di campionato, sia per difendere un vantaggio contro il Bologna sia per cercare la vittoria contro il Pisa. Ora, con la sosta alle spalle, Dybala è pronto a riprendersi un ruolo da titolare assoluto in vista delle imminenti e delicate sfide contro il Torino e, una settimana dopo, nel derby con la Lazio.

La condizione del trentunenne è in netta crescita. Ogni allenamento a Trigoria è un passo in più verso il 100% della forma. Le sue prodezze in allenamento – gol di tacco, d’esterno e di interno destro – sono diventate virali, con la stessa Roma che ha utilizzato l’emoticon di un diamante per celebrare le sue giocate. Questa mattina, l’amichevole contro il Roma City sarà un ulteriore test per mettere minuti nelle gambe. Paulo si sente bene, mentalmente e fisicamente, pronto a proseguire la preparazione per guidare la Roma nei prossimi impegni. La Joya brilla, e Roma si gode il suo diamante.