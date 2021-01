Dzeko all’Inter, Sanchez alla Roma: si lavora a un super scambio

Per risolvere la grana Dzeko, la Roma avrebbe allacciato i contatti con l’Inter per Alexis Sanchez

In casa Roma tiene ancora banco la situazione legata a Edin Dzeko. Fonseca non vuole fare passi indietro sul bosniaco che vede così ridursi le speranze di tornare nuovamente in campo con la maglia dei giallorossi. Il club della capitale starebbe allora cercando soluzioni sul mercato e una di queste porterebbe all’Inter.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, le due società avrebbero allacciato contatti per uno scambio di attaccanti con uno stipendio più o meno simile: Edin Dzeko all’Inter, con Alexis Sanchez che farebbe il percorso inverso e si trasferirebbe alla Roma. Affare difficile a pochi giorni dal termine del mercato, ma i due club stanno lavorando.