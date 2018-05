Il Milan vuole Edin Dzeko: la chiave potrebbe essere Carlos Bacca, ora in prestito al Villarreal. Le ultimissime notizie

«Servono 3-4 giocatori per migliorare questa squadra» ha detto Rino Gattuso in conferenza stampa. Il tecnico del Milan ha chiesto volti nuovi, senza dare altre indicazioni ma uno dei nuovi calciatori arriverà per rinforzare l’attacco. I rossoneri pensano a Mario Mandzukic ma anche al Gallo Belotti e a Edin Dzeko. Secondo Tuttosport, il centravanti bosniaco della Roma potrebbe andare via a fine stagione e i rossoneri sono pronti a tentare i giallorossi.

Il Milan ha la carta Carlos Bacca da giocare. L’attaccante sta facendo bene in Spagna, nel Villarreal, ma potrebbe non essere riscattato dal club spagnolo. In quel caso i rossoneri potrebbero inserire il colombiano nell’affare con la Roma oppure, cedendolo altrove (o anche allo stesso Villarreal) potrebbero tirare fuori un buon gruzzoletto per tentare l’assalto al nuovo centravanti che potrebbe essere Edin Dzeko.