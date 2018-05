Il Milan insiste, vuole Mandzukic. Ecco la risposta della Juve

L’attaccante della Juventus piace al Milan. Mario Mandzukic può diventare rossonero: i bianconeri sondano delle alternative

Il Milan è alla ricerca di un nuovo centravanti per la prossima stagione. André Silva è in bilico, Nikola Kalinic è in partenza mentre Patrick Cutrone, salvo sorprese, verrà confermato. Il club rossonero valuta, fra gli altri, Mario Mandzukic. Gattuso ha chiesto un giocatore pronto, maturo e con una mentalità vincente e l’identikit sembra rispecchiare in pieno il profilo del giocatore croato della Juventus. Il centravanti, schierato da Allegri sulla corsia mancina, è pronto ad andare via. Il giocatore vuole tornare ad agire prettamente da centravanti e potrebbe raggiungere l’ex compagno di squadra Bonucci.

E la Juventus? I bianconeri, secondo Il Corriere dello Sport, chiedono almeno 25 milioni di euro per lasciar andare il giocatore ex Atletico Madrid. La Juve inoltre non ha intenzione di farsi trovare impreparata e non chiuderà le porte al giocatore croato, che sarà libero di scegliere il futuro. La Juve però pone due condizioni per la partenza del giocatore: i bianconeri vogliono un’offerta congrua e devono prima trovare un sostituto. La Juve lavora per riportare in bianconero Alvaro Morata ma pensano anche ad Anthony Martial, in uscita dal Manchester United. Insomma, prima un nuovo esterno d’attacco mancino, poi la partenza di Mario Mandzukic. Il Milan è avvisato!