La Juventus vuole Anthony Martial dal Manchester United, ma prepara pure il colpo (difficilissimo) Alvaro Morata: sullo spagnolo del Chelsea c’è anche il Milan

La Juventus pensa a due attaccanti per il prossimo calciomercato, ma per uno di questi dovrà fare i conti con il Milan. Anthony Martial del Manchester United e Alvaro Morata del Chelsea sono i due nomi nella lista di Giuseppe Marotta e Fabio Paratici, che hanno già iniziato a muoversi. Per quanto concerne Martial, la concorrenza è alta. Il Man Utd vuole almeno cinquanta milioni di euro per il francese e la Juve è al lavoro per abbassare le pretese. Martial andrebbe volentieri a Torino, ma dipende anche dalle offerte delle rivali: il Bayern Monaco è in pressing, il Chelsea e il Tottenham fanno lo stesso. Attenzione, però, perché il Chelsea cambierà allenatore e forse anche gli Spurs, quindi potrebbero verificarsi anche dei cambi repentini di rotta. La Juve rimane lo stesso su Martial.

Alvaro Morata scatena Juventus e Milan

Oltre al francese, ecco un ritorno di fiamma importante, quello per Morata. Il feeling col Chelsea non è sbocciato e lo spagnolo può tornare, ma il costo è altissimo e l’operazione è difficile. C’è pure l’incognita Milan, perché i rossoneri si sono messi sulle tracce dell’ex di Juve e Real Madrid. Il prezzo non cambia, servono più di sessanta milioni di euro per prenderlo: sia i bianconeri sia il Milan stanno pensando a un prestito oneroso, molto oneroso, con obbligo di riscatto altrettanto corposo. Morata sembra destinato a lasciare la Premier League, perché non pare essersi adattato al meglio. La Juve lo ha reso grande in Italia e in Europa, il Milan è stato vicinissimo a prenderlo la scorsa estate. Per ora rimane un colpo molto complicato perché costa troppo, anche se Juve e Milan sembrano avere una buona disponibilità economica, qui le cifre sono parecchio elevante. L’interesse però non si placa.