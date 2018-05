Che ne sarà di Claudio Marchisio? Il centrocampista della Juventus incontrerà Giuseppe Marotta per parlare del suo futuro: il Principino vorrebbe rimanere

Claudio Marchisio vuole rimanere alla Juventus. Ha detto no al Bayern Monaco in passato e ora vuole restare, anche se l’ultima annata non gli è piaciuta molto. Il Principino si incontrerà con Giuseppe Marotta a fine maggio, quando l’attuale stagione sarà finita: i due avranno un colloquio chiarificatore e il centrocampista spiegherà le sue ragioni. Non ha intenzione di lasciare la Juve e si vede ancora in bianconero, almeno fino al giugno del 2020, quando finirà il suo attuale contratto con la Vecchia Signora. Lo farà presente all’amministratore delegato, dirà esplicitamente ciò che pensa sul suo futuro.

A riportare la notizia è Tuttosport, secondo cui Marchisio e Marotta avrebbero già fissato un incontro per fine stagione. Non è un segreto che il centrocampista sia poco contento dello scarso utilizzo che ne fa Allegri: ha giocato solamente diciassette match, una nullità in confronto ai cinquantatré di due anni fa. Marchisio vuole la Juve e intende chiudere a Torino la sua carriera nel 2020. Qualche tempo fa si era fatto avanti pure il Bayern, che gli offriva un ingaggio più alto, ma anche in quel caso ha detto no. Per lui c’è solo la Juventus.