Infortunio Mandzukic: sottoposto ad un intervento di sutura chirurgica

Dopo lo scontro con Vecino, il giocatore è stato sottoposto a sutura chirurgica nella notte dopo aver riportato una profonda ferita lacero contusa nella gara contro l’Inter

Il pestone rifilato da Matias Vecino a Mandzukic ha suscitato numerose polemiche. Dopo quell’intervento l’uruguaiano è stato espulso, obbligando i nerazzurri a giocare per oltre un’ora in inferiorità numerica. Il croato nella notte è stato operato con un piccolo intervento chirurgico, come informa il sito ufficiale bianconero. Il suo impiego per la partita contro il Bologna è in forte dubbio:

«A seguito della profonda ferita lacero contusa in regione sovramalleolare interna della caviglia destra, riportata in conseguenza del noto contrasto di gioco avvenuto nella partita di ieri, dopo il rientro a Torino nella nottata, Mario Mandzukic è stato sottoposto a sutura chirurgica. L’intervento, in anestesia locale, è stato effettuato da un consulente specialista in chirurgia plastica di riferimento della società e sono stati applicati complessivamente una decina di punti tra interni ed esterni. È fortemente a rischio la presenza del giocatore per la gara di Campionato di sabato prossimo contro il Bologna».